Paradeep: ପାରାଦୀପରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଡପଲର୍ ରାଡାର୍ କେନ୍ଦ୍ର

ଚାଇନା ନିର୍ମିତ ରାଡାର୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଡିଆଇଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବାରଣ କରା ଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ୫ବର୍ଷ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ରାଡାର୍ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ବୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ଭେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଚାଇନା ରାଡାର୍ ର କିଛି ସିଗନାଲ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ପାରାଦୀପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ୨୦୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୧ରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:35 PM IST

Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଡପଲର୍ ରାଡାର୍ କେନ୍ଦ୍ର। ଚାଇନା ନିର୍ମିତ ରାଡାର୍ ସେଣ୍ଟର ସାତମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ଦୂରରୁ ଫୁଟବଲ୍ ସଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାଡାର ଜରିଆରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବାତ୍ୟା,ଝଡ଼ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ୫ଟି ଡାପଲର୍ ରାଡାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାଡାର୍ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଜଗତସିଂହପୁର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା। 

ଶେଷରେ ସରକାର ୨୦୦୯ରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପରେ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପରେ ୨୦୧୦ରେ ଚାଇନା ନିର୍ମିତ ରାଡାର୍ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଚାଇନା ନିର୍ମିତ ରାଡାର୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଡିଆଇଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବାରଣ କରା ଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ୫ବର୍ଷ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ରାଡାର୍ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ବୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ଭେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଚାଇନା ରାଡାର୍ ର କିଛି ସିଗନାଲ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ପାରାଦୀପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ୨୦୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୧ରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଏହି ଡାପଲର୍ ରାଡାର୍ ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା, ଝଡ଼ ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭଳି ସମୟରେ ଘଟଣା ର ୫ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ଏପରି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କଲାଭଳି ସୂଚନା ଦେଶରେ ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ୧୯୭୦ମସିହାରେ ପାରାଦୀପ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ସିଗନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛୋଟ ରାଡାର୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବଳ ସିଗନାଲ୍ ଜରିଆରେ ବର୍ଷା, ପବନର ଗତି ଓ ତାପମାତ୍ରା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳି ପାରୁଥିଲା।

 ତାହା ସରକାରୀ ଭାବେ ୨୦୧୨ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରେ ନୂଆ ଡାପଲର୍ ରାଡାର୍ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ବାତ୍ୟା, ଝଡ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ଏବେ ଆଗୁଆ ୫ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି। ଏପରିକି ଏହି ରାଡାର୍ ସମୁଦ୍ରର ୫ଶହ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ପାରାଦୀପ ରାଡାର୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇ ପାରୁଥିବା ରୁ ଏବେ ବାତ୍ୟା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ୨୦କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଡାପଲର୍ ରାଡାର୍ ର ଉଚ୍ଚତା ୩୯ମିଟର ବୋଲି ସୂଚନା ଫଳକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

