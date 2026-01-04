Advertisement
Bhubaneswar Pathosthab: ଫେରିଲା ପଥ ଉତ୍ସବ, ଦୁଲୁକିଲା ରାଜରାସ୍ତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଫେରିଛି ପଥୋତ୍ସବ।  ଉଷୁମ ଚାହା ସହିତ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଜନପଥରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଏହାକୁ ବେଶ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଜନପଥରେ ଯୋଗ, ଜୁମ୍ବା, ରଙ୍ଗୋଲି, କିଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍, ସ୍କେଟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:03 PM IST

Bhubaneswar Pathosthab: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଫେରିଛି ପଥୋତ୍ସବ।  ଉଷୁମ ଚାହା ସହିତ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଜନପଥରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଏହାକୁ ବେଶ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଜନପଥରେ ଯୋଗ, ଜୁମ୍ବା, ରଙ୍ଗୋଲି, କିଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍, ସ୍କେଟିଂ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଝୁମିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଏକକ ଅଭିନୟ, ମିମିକ୍ରି ଆଦି ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନନ୍ଦ ଏହି ପଥୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ, ମେୟର ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ କମେଡିରେ ହସି ହସି ବେଦମ କଲେ ପପୁ ପମପମ୍।

Prabhudatta Moharana

