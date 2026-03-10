Odisha News: ତାଳତଣ୍ଡା କେନାଲରେ ମାଛ ମଡ଼କ

Odisha News: ତାଳତଣ୍ଡା କେନାଲରେ ମାଛମଡକ। କେନାଲ୍ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ଜିପସମ୍ ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବା ସହ ଅସଂଖ୍ୟ ମାଛ ମରି ଭାଷୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
Odisha News: ତାଳତଣ୍ଡା କେନାଲରେ ମାଛମଡକ। କେନାଲ୍ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ଜିପସମ୍ ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବା ସହ ଅସଂଖ୍ୟ ମାଛ ମରି ଭାଷୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ କଟକ-ପାରାଦୀପ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ୍ ପାରାଦୀପର ଜୀବନରେଖା। ଏହି ଜଳ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି କେନାଲ ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ସହ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ଜିପସମ୍ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଉଛି।
ଯାହା ଫଳରେ କେନାଲ୍ ରେ ଜିପସମ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶି ମାଛ ମରି ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କେନାଲ ଜଳ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେନାଲ୍ ଜଳ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି।ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ନଚେତ ଆଗକୁ ତାଳତଣ୍ଡା କେନାଲ୍ ପୋତି ହୋଇ ପଡିବା ସହ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି।