Odisha News: '୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ୧୦୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡି଼ଶା'

Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।
୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ଅବସରରେ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତର ଚାଷ ଯୋଜନା (CLFY) ଅଧୀନରେ, ୨୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତର ଏବଂ ପୁଲେଟ୍ ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ 'ମିରର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍' ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗୁଆ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କୁକୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮୯ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତର ଫାର୍ମ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫାର୍ମ ଏବଂ ପଛପଟ କୁକୁଡ଼ା ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧.୧୨ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଅଣ୍ଡା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଜାତୀୟ ହାରାହାରି ୧୦୬କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ୨୦୨୬-୨୭ ମଧ୍ୟରେ ପଛପଟ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ୪୩,୦୦୦ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବତକ ପାଳନ ପାଇଁ ୨.୬୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
୧୦୦୦ ରୁ ୪,୦୦୦ ପକ୍ଷୀ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧ-ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତର ଫାର୍ମ ପାଇଁ, ସରକାର ୫୦-୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ୧୯.୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଡ଼ ଲେୟାର ଫାର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ-୨୦୩୬ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ରଏଲର ଏବଂ ଲେୟାର ଫାର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୫୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହାୟତା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଉଭୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।
ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର-କମ୍-ସଚିବ ପ୍ରେମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।