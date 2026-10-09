Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ୧୦୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡି଼ଶା

Odisha News: '୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ୧୦୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡି଼ଶା'

Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 09, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 07:54 PM IST
Odisha News: '୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ୧୦୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡି଼ଶା'

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Noida Airport Renamed: ବଦଳିଲା ନୋଏଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାଁ,ଜେୱାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାଁ ହେଲା...
2
3
4
5