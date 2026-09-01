Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପଟ୍ଟନାୟକିଆ ଛକ ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ

ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ନଂ ୧୧୪/୨୦୧୯ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

Reported BySanjaya Kumar MohapatraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 01, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:44 PM IST
ପଟ୍ଟନାୟକିଆ ଛକ ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ
Image Credit: ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପିପି ତପସ୍ୱିନୀ ମହାନ୍ତି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଏସସିଓ ବୈଠକରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
2
3
4
5