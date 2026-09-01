ପଟ୍ଟନାୟକିଆ ଛକ ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ

ପୁରୀ: ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ପଟ୍ଟନାୟକିଆ ଛକ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଆସିଛି ଚୁଡାନ୍ତ ରାୟ। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲା କୋର୍ଟ। ୨୦୧୯ ଜୁଲାଇ ୧୪ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ ଟା ସମୟରେ ପଟ୍ଟନାୟକିଆ ଛକ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ପଞ୍ଚୁଆ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅପରାଧିମାନେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ନଂ ୧୧୪/୨୦୧୯ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଚାର ସରିବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁବାଳା ବେହେରା, ଶଙ୍କର ବେହେରା, ମିଟୁ ବେହେରା, ପୁନିଆ ବେହେରା ଏବଂ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପିପି ତପସ୍ୱିନୀ ମହାନ୍ତି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି।
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲା କୋର୍ଟ, ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ#Puri #CrimeNews pic.twitter.com/TecahiDTKG
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 1, 2026