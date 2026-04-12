Zee OdishaOdisha State

ଯାଜପୁର କାଳିମେଘାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୫ ଅଟକ

ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୨ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ୍ । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:53 PM IST

ଯାଜପୁର କାଳିମେଘାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୫ ଅଟକ

ଯାଜପୁର: କାଳିମେଘାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୨ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ୍ । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୬ ତାରିଖରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍କୁଟିରେ ଯିବାବେଳେ ପଛପଟୁ ବାଇକ୍‌ରେ ଆସି ଗୁଳି କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କାଳିମେଘା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି। ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ମୋ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏକ ନୀତିହୀନ ସରକାରରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହା ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ବିଜେପିର କୁଶାସନର ପରିଣାମ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀମାନେ ଭୟଶୂନ୍ୟ, ବିଜେପି ସରକାର ସମ୍ବେଦନହୀନ ଓ  ଜନତା ଆତଙ୍କିତ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟିସାରିଛି। ଏକ ମୁରବିହୀନ ସରକାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେ କେତେ ଭୟଭୀତ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ନଚେତ୍ ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରସୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରିନିଆଯିବ।

କହିରଖୁଛୁ ଯଏ, କାଳିମେଘା ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରକୁ ରାତି ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଗୁଳିମାଡର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯୁବକ  ସୋମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କ ଘର କୁଆଁସରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଳିମାଡ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଗୁଳିମାଡ ପରେ ସୋମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଲୟରେ  ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ସୋମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

Farman Khan
Monalisa bhosle: ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଫେରାର୍ ହେଲେ ମୋନାଲିସା, କାହାଣୀରେ ଆସିଲା ଟୁଇଷ୍ଟ୍
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଗୁଡାରି ରେଞ୍ଜ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ
Shocking News: ଦୁଃଖଦ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୌଡି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଆ
ବିହାର ପାଇଁ ଅଙ୍କ କଷୁଛି ବିଜେପି; କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ
Puri Ratna Bhandar: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଶେଷ