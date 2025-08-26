Govt Holiday: ୨୯ ତାରିଖରେ ସମତେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ୫ ଦିନ ହେବ ସରକାରୀ ଛୁଟି, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ
Govt Holiday: ୨୯ ତାରିଖରେ ସମତେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ୫ ଦିନ ହେବ ସରକାରୀ ଛୁଟି, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ

Odisha Government Holiday: ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଏଥର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ୨ ଦିନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବ। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 26, 2025, 03:20 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଏଥର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ୨ ଦିନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ  ଛୁଟି ରହିବ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।  ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 

ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୨୮ ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଏହି ଗଣପର୍ବ ଉତ୍ସାହକୁ ଆଖିରେ ରଖି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଛୁଟିର ଭରଣା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାରକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 

fallback

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆ ଖାଇ ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିକ୍ରମରେ ନୂଆଖାଇ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଦିନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ‘ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର’ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିବାରୁ ଏହିଦିନକୁ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ମାଜିଷ୍ଟେରିଆଲ କୋର୍ଟ ଛୁଟି ରହିବ।
 
ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇଦିନ ନୂଆ ଖାଇ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ଏ ସପ୍ତାହର ଆଜି ହିଁ ଶେଷ  ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବ। କାରଣ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ପରେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ରହିବ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର  ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଦିବସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଏ ସପ୍ତାରେ ୫ ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିବ।

