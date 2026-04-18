Odisha News: ବୌଦ୍ଧରେ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ୍‌ କଲେଜ୍‌ ଛୁଟି

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଟାଣ-ଖରାରେ ସିଝୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଅସମ୍ଭାଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏ-ହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୌଦ୍ଧ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର , ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ , ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ , ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ବୁଧବାର (୨୨ ଏପ୍ରିଲ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ତଥାପି, ଏ-ହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ରହିବ। ଅଧିକ ଗରମ ଏ-ଡାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗରମ-ଲହରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ", ବୌଦ୍ଧର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି।
ବୌଦ୍ଧ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗରମଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ ସୋନପୁରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସମାନ ସତର୍କତାମୂଳକ ବନ୍ଦ ସହିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।