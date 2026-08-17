Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hirakud Gate Open: ଲଘୁଚାପର ତାଣ୍ଡବ: ୩ ଦିନ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ୭ ଗେଟ୍...

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 17, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:32 AM IST
Hirakud Gate Open: ଲଘୁଚାପର ତାଣ୍ଡବ: ୩ ଦିନ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ୭ ଗେଟ୍...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗରଦପୁରରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ଯାତ୍ରା: ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହେଲା ଅଞ୍ଚଳ
2
3
4
5