Hirakud Gate Open: ଲଘୁଚାପର ତାଣ୍ଡବ: ୩ ଦିନ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ୭ ଗେଟ୍...

Hirakud Gate Open: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୫ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏବେ ମୋଟ ୭ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି।
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାସହ ନଦୀନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ବିଶେଷକରି ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ଓ ୧୭ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ IMD ସତର୍କ କରିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ହୀରାକୁଦରୁ ଅଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବାରୁ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି।
ଏପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭଳି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଯାଇଛି।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।