Odisha News: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଶିରିଡି ସହ ଏହିସବୁ ରୁଟ୍ କୁ ଉଡି଼ବ ଫ୍ଲାଇଟ୍

Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୂତନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗ ପ୍ରଚଳନ କରି ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତିରୁପତି ଏବଂ ଶିରିଡି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ୧୧ ଟି ରୁଟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ବିମାନ ଏହି ରୁଟଗୁଡ଼ିକରୁ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୦ ଟି ନୂତନ ରୁଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାରୋଟି ନୂତନ ରୁଟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ଗୁଡିକ ହେଲା, ତିରୁପତି, ଶିରିଡି, ସୁରଟ ଏବଂ ଭୋପାଳ। ତିରୁପତି ଏବଂ ଶିରିଡିକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ଭୋପାଳକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁରଟ ରୁଟ୍ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ବୃହତ ଓଡିଆ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏ-ହା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଜୟପୁର ଏବଂ ପୁଣେକୁ ନୂତନ ବିମାନ ସେବା ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଏ-ହି ରୁଟ୍ ଗୁଡିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଷ୍ଟାର ଏୟାର ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।