Odisha Flood: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୧୪୬୧ ଟି ନଳକୂପର ପାଣିକୁ...

Odisha Flood: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡି଼ଶା ୧୪୬୧ ଟି ନଳକୂପ ଏବଂ ୮୯ ଟି ପିଡବ୍ଲୁଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସୁଦ୍ଧ କରିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା, ୧,୪୬୧ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ନଳକୂପ ଏବଂ ୮୯ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ (PWS) ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତାର ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
୨୭ଟି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍,୬୯ଟି ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯାନ ଏବଂ ଛଅଟି ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ,ଡିଜି ସେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ PWS ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖାଯାଇଛି।
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବା, ଔଷଧ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଳବାହିତ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି।