Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Flood: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୧୪୬୧ ଟି ନଳକୂପର ପାଣିକୁ...

Odisha Flood: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡି଼ଶା ୧୪୬୧ ଟି ନଳକୂପ ଏବଂ ୮୯ ଟି ପିଡବ୍ଲୁଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସୁଦ୍ଧ କରିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 18, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:12 PM IST
Odisha Flood: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୧୪୬୧ ଟି ନଳକୂପର ପାଣିକୁ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ ୩ ଗେଟ୍
2
3
4
5