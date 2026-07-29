Flood Alert: ଭଦ୍ରକରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ

ଭଦ୍ରକ: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି। ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ୧୮.୭୦ ଫୁଟ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ବିପଦ ସଂକେତ ୧୭ ଫୁଟ ରହିଛି। ଫଳରେ ନଦୀ ବିପଦ ସୀମାରେଖାଠାରୁ ବହୁ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସେହିପରି ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ଥିବାବେଳେ, ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ୨୦.୩୨ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବିପଦ ସୀମାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବାବେଳେ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ଜଳସ୍ତରକୁ ଲଗାତାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।