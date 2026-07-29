Add Zee Business As A Preferred Source
App

Flood Alert: ଭଦ୍ରକରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ

ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ୧୮.୭୦ ଫୁଟ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ବିପଦ ସଂକେତ ୧୭ ଫୁଟ ରହିଛି। ଫଳରେ ନଦୀ ବିପଦ ସୀମାରେଖାଠାରୁ ବହୁ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:31 AM IST
Flood Alert: ଭଦ୍ରକରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପେଲେଟ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, CRPF ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ
neet paper leak33 min ago
2
Prahlad Joshi1 hr ago
3
imd rain alert1 hr ago
4
Banakalagi NitiJul 28
5
top 10 news todayJul 28