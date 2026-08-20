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Flood Alert: ବୈତରଣୀରେ ବଡ ଘାଇ, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି । ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ୧୦.୩୬ ମି. ଥିବା ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ୧୧.୭୯ ମି. ରହିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 20, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:30 AM IST
Flood Alert: ବୈତରଣୀରେ ବଡ ଘାଇ, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା
Image Credit: ବୈତରଣୀରେ ବଡ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ୫୦ ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

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Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

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