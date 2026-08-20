Flood Alert: ବୈତରଣୀରେ ବଡ ଘାଇ, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା

Flood Update: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରୁନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି । ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ୧୦.୩୬ ମି. ଥିବା ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ୧୧.୭୯ ମି. ରହିଛି । ଭୋଗରାଇରେ ୨୮ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳରେ ୨୦ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କୁସୁଡ଼ା ଓ ଗବଗାଁ, ମନୁନଗର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
କଚୁଆଡ଼ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକେଇସାବରେ ତ୍ୱରିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ୮ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ।@CMO_Odisha @SecyChief @ndmaindia @IPR_Odisha pic.twitter.com/sGNEpIz6uQ
— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) August 19, 2026
As a precautionary measure, residents from the affected wards of Jaleshwar Municipality are being safely moved to designated safer locations, ensuring their safety and well-being.@CMO_Odisha @SecyChief @IPR_Odisha @ndmaindia pic.twitter.com/1u5FoJredh
— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) August 19, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ବୈତରଣୀରେ ବଡ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ୫୦ ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କନପୁର-ଗୁଣ୍ଠଳ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଘାଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ପାଣି ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛି।
Free kitchen is operational across districts, providing hot cooked meals to people affected by the flood situation and ensuring timely food support to the affected community.@CMO_Odisha @SecyChief @IPR_Odisha pic.twitter.com/Vv0oU29sUP
— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) August 19, 2026
ଆଜି ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକର ୧୨୬ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡି, ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
Piping has been secured at various locations near flood control posts@CMO_Odisha @SecyChief @OdishaWater @IPR_Odisha pic.twitter.com/CvQLBa0d2t
— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) August 19, 2026
Flood protection measures are being strengthened, with piping secured at vulnerable locations near the flood control post to reinforce the embankment and safeguard nearby areas.@CMO_Odisha @SecyChief @OdishaWater @IPR_Odisha pic.twitter.com/dCM3gWA0aa
— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) August 19, 2026
ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ… pic.twitter.com/PcqD5JggOq
— Suryabanshi Suraj (@suryabanshibjp) August 19, 2026
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି।@CMO_Odisha @SecyChief @farddepartment @IPR_Odisha pic.twitter.com/2aSS7uEqVV
— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) August 19, 2026