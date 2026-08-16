Leave Cancelled: ଭଦ୍ରକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍

Leave Cancelled: ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଦାରଖ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଜନସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଖବରଟି ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ସହ ଯୋଡି଼ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।