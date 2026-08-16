Add Zee Business As A Preferred Source
App

Leave Cancelled: ଭଦ୍ରକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍

Leave Cancelled: ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 16, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:51 PM IST
Leave Cancelled: ଭଦ୍ରକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍
Image Credit: ଭଦ୍ରକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ama Bus: 'ଆମ ବସ୍' ରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ! ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ ରୁଟ୍ ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ବ
2
3
4
5