/Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ,୨୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୧୧୦ କୋଟି...

Odisha State: ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ୟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ୨୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପାଇଁ ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ,ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମନ୍ୱିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର। ୨୨.୦୩ କୋଟି, ୨୦.୧୨ କୋଟି ଏବଂ ୨୦.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତସିଂପୁର ୮.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦୁଝର ୬.୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା, ସମ୍ବଲପୁର ୫.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ୫.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ୫.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ୨.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ୨.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ା ୧.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି।
ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି,ଯେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମି ନାହିଁ। ଏବଂ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ ୬୫% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧ ମରାମତି ଏବଂ ନଦୀ ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ମଗାଯାଇଛି।