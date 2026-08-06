Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ,୨୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୧୧୦ କୋଟି...

Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ,୨୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୧୧୦ କୋଟି...

Odisha State: ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ୟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 06, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:27 PM IST
Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ,୨୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୧୧୦ କୋଟି...
Image Credit: ୨୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୧୧୦ କୋଟି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tarun Tejpal Case: ୨୦୧୩ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା,ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତେହଲକା ମାଗାଜିନ୍‌ର ପୂର
2
3
4
5