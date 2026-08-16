Odisha Flood: ପୁଣି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଵୈତରଣୀ

Odisha Flood: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ପୁଣି ଥରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଵୈତରଣୀ ନଦୀ। ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ୧୮.୩୮ ମିଟରରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ନଦୀ ଗୁଡିକ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଘାଟଠାରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
ବାଲେଶ୍ବର ଜଳେଶ୍ବରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ରହିଛି। ହେଲେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଧଶା କମିନି। ଏବେବି ପାଣି ଘେରରେ ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳର ୮ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ୫୦-୬୦ ଫୁଟ ଧସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ପୂର୍ବରୁ ଘାଇ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ୩୦୦ ଫୁଟ ପଛରେ ବନ୍ଧ ଧସିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତିକରିବା ସହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ ୨୪ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ୨୦ ସେମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ କରିଛି। ଯଦି ବିଭାଗର ଆକଳନ ଠିକ୍ ହୁଏ,ତେବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ୍ ହୋଇପାରେ।