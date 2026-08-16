Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Flood: ପୁଣି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଵୈତରଣୀ

Odisha Flood: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ପୁଣି ଥରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଵୈତରଣୀ ନଦୀ। ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ୧୮.୩୮ ମିଟରରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ନଦୀ ଗୁଡିକ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଘାଟଠାରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 16, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:34 AM IST
Odisha Flood: ପୁଣି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଵୈତରଣୀ
Image Credit: ପୁଣି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି? ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ
2
3
4
5