/Schools Closed: ବନ୍ୟା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ୨ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ

Schools Closed: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ।
ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପାଣି କିମ୍ବା ନଦୀ କୂଳକୁ ନ ପଠାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।