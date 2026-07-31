Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Schools Closed: ବନ୍ୟା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ୨ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ

Schools Closed: ବନ୍ୟା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ୨ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ

ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 31, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:32 AM IST
Schools Closed: ବନ୍ୟା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ୨ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ବିପଦ! ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର
Odisha Flood News22 min ago
2
India Post44 min ago
3
CJP protest1 hr ago
4
weather report1 hr ago
5
PM ModiJul 30