Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /School Holiday: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ୫ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, ୩୦୬ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ

School Holiday: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ୫ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, ୩୦୬ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ

ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିର ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 28, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:48 PM IST
School Holiday: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ୫ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, ୩୦୬ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ୫ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, ୩୦୬ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ
2
3
4
5