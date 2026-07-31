Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Flood Situation in Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ବିପଦ! ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର

Flood Situation in Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ବିପଦ! ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର

ପ୍ରଶାସନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ନଦୀ ନିକଟକୁ ନଯିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 31, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:10 AM IST
Flood Situation in Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ବିପଦ! ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Speed Post New Rules: ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇବା ହେବ ମହଙ୍ଗା! ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଟାରିଫ୍
India Post22 min ago
2
CJP protest41 min ago
3
weather report1 hr ago
4
PM ModiJul 30
5
AntiPaper Leak BillJul 30