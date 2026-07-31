/Flood Situation in Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ବିପଦ! ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର

Flood Situation in Odisha: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାନଦୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଶହ ଶହ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।
ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର:
କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଜଳସ୍ତର ୯୪.୦୦ ଫୁଟ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଜଳସ୍ତର ୯୧.୩୦ ଫୁଟ୍ ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୮ ଲକ୍ଷ ୭୩ ହଜାର ୩୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
I am inside the flood.
The Kani River has overflowed, inundating nearby villages. Daylight has revealed the scale of the devastation, with floodwaters affecting homes and livelihoods.
For those living along the Kani, a distributary of the Baitarani River, this is a tragedy… pic.twitter.com/cJhMqmhq8N
— Debiprasad (@AskLipun) July 30, 2026
ଯାଜପୁରରେ ୭ଟି ଘାଇ, ୨୫୦ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କାଣି ଓ ନୂଆ ମାହାରା ନଦୀରେ ମୋଟ ୭ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ୪ଟି, ବୈତରଣୀର ଶାଖା ନଦୀ କାଣିରେ ୨ଟି ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତାର ଶାଖା ନଦୀ ନୂଆ ମାହାରାରେ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ହୋଇଛି।
ଏହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ଟି ଗାଁର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ବୁଢ଼ା ନଦୀରୁ ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:
ଯାଜପୁରର ବୁଢ଼ା ନଦୀରେ ଭାସି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୁଗୁଡ଼ି ଗାଁର ଏହି ଯୁବକ ଜାଫରପୁର ଚିରିକି ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ।
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା:
ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ୨ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ୬୨୩.୫୨ ଫୁଟ୍ ରହିଛି। ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୬୯ ହଜାର ୩୨୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ୬୫ ହଜାର ୫୪୩ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଶାସନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ନଦୀ ନିକଟକୁ ନଯିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।