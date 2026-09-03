Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hirakud Gate Open: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା: ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ୩ ଗେଟ୍

ଏପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସିଂହପୁର-ଡିହକୁଳା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଓ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ହଳଦୀଢିଅ ଘାଇର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥିବାରୁ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 03, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:56 PM IST
Hirakud Gate Open: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା: ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ୩ ଗେଟ୍
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସାର୍'ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି
2
3
4
5