Hirakud Gate Open: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା: ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ୩ ଗେଟ୍

Hirakud Gate Open: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଉ ୩ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ମୋଟ ୭ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପାଣି ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ଓ ଇନଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିବା ସହ ହୀରାକୁଦର ଅତିରିକ୍ତ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି।
ଏପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସିଂହପୁର-ଡିହକୁଳା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଓ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ହଳଦୀଢିଅ ଘାଇର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥିବାରୁ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଯାଜପୁରରେ ବୈତରଣୀ, କାଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା।
ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ତୃତୀୟ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଆଉସା ବନ୍ଧ ପୋଲ ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଫାଟ ଦେଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ବନ୍ଧ ଭିତରକୁ ପଶୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠୋସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଯାଜପୁରରେ ଘାଇ ଏବଂ ଭୋଗରାଇରେ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରେ ଫାଟ-ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି, ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି।