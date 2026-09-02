Balasore Flood Alert: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ (EIC) ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ରାଜଘାଟରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୧୧.୫ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
୪ ବ୍ଲକ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା:
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତଳିଆ ଓ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଛି।
କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ରହିପାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି:
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ନଦୀକୂଳ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ମହାନଦୀ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଏବଂ ବର୍ଷା କମିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି।