Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Flood Alert: ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା! ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର, ଏହି ୪ ବ୍ଲକ୍‌କୁ ଆଲର୍ଟ..

Flood Alert: ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା! ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର, ଏହି ୪ ବ୍ଲକ୍‌କୁ ଆଲର୍ଟ..

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ରାଜଘାଟରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୧୧.୫ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:44 PM IST
Flood Alert: ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା! ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର, ଏହି ୪ ବ୍ଲକ୍‌କୁ ଆଲର୍ଟ..
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ବଡ଼ ହିସାବ: ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ୧୮୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ୧୦୦ କୋଟି
2
3
4
5