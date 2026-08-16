Add Zee Business As A Preferred Source
App

Flood Update: ୩ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୩ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ

ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବାଲେଶ୍ଵର ସହରର ଗୁଡ଼ିପଦା ଅଞ୍ଚଳ ସଂପୁର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 16, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:33 PM IST
Flood Update: ୩ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୩ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ
Image Credit: ଉକ୍ତ ୩ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ତୁରନ୍ତ ଗସ୍ତ କରି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଳକ୍‌ର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ
2
3
4
5