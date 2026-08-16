Flood Update: ୩ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୩ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୩ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୩ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ IAS ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲ, ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱରେ IAS କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଦାୟିତ୍ୱରେ IAS ପି. ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡୀ ରହିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ୩ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ତୁରନ୍ତ ଗସ୍ତ କରି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବାଲେଶ୍ଵର ସହରର ଗୁଡ଼ିପଦା ଅଞ୍ଚଳ ସଂପୁର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି । ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସହରର ମହାବୀର ବଜାରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମିଛି। ଅଳଭା ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ । ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ କୁଚିଣ୍ଡାର ଚକଧର ଶିବ ମନ୍ଦିର ହଠାତ୍ ଜଳମମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁ (୧ ଜୁନ୍ରୁ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ)ରେ ଓଡିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ଵା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ । ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ୨ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ।