ଦାଣ୍ଡବୋଷରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍

ଦାଣ୍ଡବୋଷରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍

Wings India 2026: ଗଞ୍ଜାମର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାଠାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ୟୁଏଭି (ଡ୍ରୋନ୍) ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:29 PM IST

ଦାଣ୍ଡବୋଷରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍

Wings India 2026: ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦାଣ୍ଡବୋଷଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାଠାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ୟୁଏଭି (ଡ୍ରୋନ୍) ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। 

ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଦକ୍ଷ କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତିର ଅନେକ ନୂତନ ଦିଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Also Read- ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍

Also Read- ଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ ଚାରି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଥିଲା ୮ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି

Soubhagya Ranjan Mishra

