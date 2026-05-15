Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3218206
Zee OdishaOdisha Stateରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଖାଦ୍ୟର ମାନ- ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଖାଦ୍ୟର ମାନ- ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 04:45 PM IST

Trending Photos

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଖାଦ୍ୟର ମାନ- ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସମସ୍ତ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଏକ ହ୍ବାଟ୍ସ ଆପ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯିବନି । ବାହୁଡ଼ାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯିବନି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Also Read- ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ? ଆସିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Jupiter Transit: ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ, ୫ ରାଶିକୁ ଅଧିକ ଲାଭ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM Visit UAE
ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି, 5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
Odia News
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ? ଆସିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odia News
ପୁରୀ-ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ସିଧାସଳଖ ରେଳ ସଂଯୋଗ
NEET UG
NEET UG Exam: NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍‌, କହିଲେ