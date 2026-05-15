ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଖାଦ୍ୟର ମାନ- ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ସମସ୍ତ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଏକ ହ୍ବାଟ୍ସ ଆପ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯିବନି । ବାହୁଡ଼ାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯିବନି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
