Add Zee Business As A Preferred Source
App

Paddy Registration: 'ବିନା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ IDରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ'

Paddy Registration: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଟିଳତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୫ ହଜାର ୯୩ ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩ ହଜାର ୧୦୮ ଜଣଙ୍କର କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇଡ଼ି ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 09, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:18 PM IST
Paddy Registration: 'ବିନା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ IDରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ'

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mamata Banerjee: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ
2
3
4
5