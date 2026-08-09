Paddy Registration: 'ବିନା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ IDରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ'

Paddy Registration: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଟିଳତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୫ ହଜାର ୯୩ ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩ ହଜାର ୧୦୮ ଜଣଙ୍କର କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇଡ଼ି ରହିଛି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରବିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ଯାଏଁ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସରକାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇଡି (AgriStack ID) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ (ID) ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାଗଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଚାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଭାଗଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି।" ବିନା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇଡି (AgriStack ID compulsory)ରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ। ଜମି ପଟ୍ଟାର ROR ଦେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆଇଡି ମିଳିଯିବ। ମାଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜ ପାତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଭାଗ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।