Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ବଡ଼ଦାଣ୍ତରୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦେଖି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଧରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 05, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:15 PM IST
Odisha News: ବଡ଼ଦାଣ୍ତରୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆସନ୍ତା ୯ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ
Odisha news1 hr ago
2
Tamil Nadu Gas Leak Tragedy1 hr ago
3
FIFA 20261 hr ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Teejan Bai Death4:15 AM IST