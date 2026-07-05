Odisha News: ବଡ଼ଦାଣ୍ତରୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର

Odisha News: ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦେଖି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଧରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷୀର ସଠିକ୍ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ଏହା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀର ପରିଚୟ ଏବଂ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।