ସ୍ବର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବନ ବିଭାଗ

ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯିବା ଘଟଣାରେ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସମ୍ୱିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏରସମାର ଶିଆଳିକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ।
ଜଗତସିଂହପୁର: ଉନ୍ମୋଚନର ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ । ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯିବା ଘଟଣାରେ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସମ୍ୱିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏରସମାର ଶିଆଳିକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ । ସେଠିକାର ଲୋକେ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତେ । ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥାନ୍ତେ ସାଂସଦ ବିଭୂତରାଇ । କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ପାରି ଥାନ୍ତା ବୋଲି ସମ୍ୱିତ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁ ନାହିଁ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ୱିତ କହିଛନ୍ତି ।
