Crime News: ମାଧପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ନିକଟରୁ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
Crime News: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ବାଘ ଛାଲ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଉକ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବୌଦ୍ଧ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଧପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଏକ ଅତର୍କିତ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଟିମ୍ । ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକାରୀ ଜୟ ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଧାରା ୯ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୧୯୭୨ର ଧାରା ୫୧ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଶିକାରୀ ଜୟ ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି । ବାଘ ଛାଲ କାରବାର ପଛରେ କୌଣସି ରାକେଟ୍ ର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
