Vigilance Raid: ୫୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରି ଗିରଫ ହେଲେ ଫରେଷ୍ଟର ଜୟ କୁମାର ଜୁଆଡ

ରାମପୁର ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନରେ SMC କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ଏବଂ ଭାଉଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ୫୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜୟ କୁମାର ଜୁଆଡ ।
Trending Photos
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ବନ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜୟ କୁମାର ଜୁଆଡ । CAMPA/CA/CPA ଅଧୀନରେ ୫୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ରାମପୁର ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନରେ SMC କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ଏବଂ ଭାଉଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ୫୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜୟ କୁମାର ଜୁଆଡ । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୫୫,୦୪,୬୦୭ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ପଦ୍ଧତିଗତ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ଫରେଷ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ୨୦୨୪-୨୦୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂରକ୍ଷଣ (SMC) କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, CAMPA (କ୍ଷତିପୂରକ ବନୀକରଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ), CA (କ୍ଷତିପୂରକ ବନୀକରଣ), CPA (କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ର) । ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଜୟ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ରାମପୁର ବନ ବିଭାଗର ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲେ । ମିଥ୍ୟା ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ଭାଉଚର ହେରଫେର ତଥା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (BNS), ୨୦୨୩ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
Also Read- Gold Monetisation Scheme: ଘରେ ଅଛି କି ସୁନା ? ପାଆନ୍ତୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ସୁଧ !
Also Read- Jio Plan: ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି, ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ୍