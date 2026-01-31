ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ASIଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ

ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ବଦଳରେ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ।
Trending Photos
ମୟୂରଭଞ୍ଜ: ଝାରଡିହି ଫାଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ASI ସତ୍ୟବାନ ଗିରି ବାରିପଦା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଦ୍ବାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୧ରେ ମଦ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୦୪ ତାରିଖ ୨୭.୦୧.୨୦୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ୭ ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ବଦଳରେ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ବାରିପଦା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ତିରିଙ୍ଗି ଥାନା ଝରାଡିହି ପୋଲିସ ଆଉଟ-ପୋଷ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ASI ପୋଲିସ ସତ୍ୟବାନ ଗିରିଙ୍କ ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।
Also Read- Sunetra Pawar: ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Also Read- Budget 2026: ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଘୋଷଣା ହେବ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ