ପୂର୍ବତନ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍
ଯାଜପୁର: ପୂର୍ବତନ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।

କିଛିଦିନ ତଳେ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା IIC ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । ଗୃହ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବଦଳି କରିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଏସପି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଜନୀତ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ବୁକୁଫଟା କାନ୍ଦ ଭିଡିଓ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବଟି ଆଦାୟ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ଚଣାରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧୁସ୍ମିତା । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥାନାରେ ୩ ଦିନ ଅଟକ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପରି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କଟକ ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ସାମ୍ୱାଦିକଙ୍କ ସମୃକ୍ତି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ।

