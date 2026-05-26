Zee OdishaOdisha StateDebashish Samantaray: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦେବାଶିଷ

Debashish Samantaray: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦେବାଶିଷ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଡିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ। ଗତକାଲି ସୋମବାର ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ । ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସାମିଲ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଅର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 26, 2026, 12:46 PM IST

Debashish Samantaray: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦେବାଶିଷ

Debashish Samantaray: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଡିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ। ଗତକାଲି ସୋମବାର ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ । ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସାମିଲ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଅରୁଣ ସିଂହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ୍ ସିଂହ ତୋମାର । କହିରଖୁ କି ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ । ପାର୍ଟି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । 

ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିଲେ । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯାଇଥିଲା । ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା । ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିବା ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । 

ଯୋଗଦେବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ନେତୃତ୍ବରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ‘ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେବି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି , କାରଣ ସେ ମୋତେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଅନେକ କାମ କରିବି। 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ପରେ ବାରବାଟୀ-କଟକ ଆସନରୁ ୨୦୦୯ ଓ ୨୦୧୪ରେ ବିଜେଡିରୁ ଲଢି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବାରବାଟୀ-କଟକ ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଂ. ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇନଥିଲା । ବରଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପରଠାରୁ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କମିଯାଇଥିଲା । ଦେବାଶିଷ ଦଳର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ । ଏପରିକି ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ୱର ମାସରେ ସେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ଉପସଭାପତି ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ନିଜ କ୍ଷୋଭ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏମିତିକି ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ନିରବତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । 

ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ରଖି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଅଣଦେଖାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ନୁହେଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ବୋଧହୁଏ ସନ୍ୟାସ ନେଇପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭାଶିଷ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଚିନ୍ତା କରି ହେବନି। ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛୁ ଏବଂ ର଼ହିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ।

Prabhudatta Moharana

