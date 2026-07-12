Prabhat Biswal: କଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ, ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ

Prabhat Biswal: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର-କଟକ ବିଧାନସଭା ଆସନର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ରବିବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସେ ନିଜର ଶହଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଦଳବଦଳକୁ କଟକ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଏହି ଦଳବଦଳ ପରେ କଟକରେ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମତରେ, କଟକ ବିଜେଡି ଏବେ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କଟାକ୍ଷ କରିଥିବାବେଳେ ବିଜେପି କହିଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଦଳକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣ କିପରି ବଦଳିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।