Add Zee Business As A Preferred Source
App

Prabhat Biswal: କଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ, ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 12, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:47 PM IST
Prabhat Biswal: କଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ, ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ
tmc news43 min ago
2
Odisha Politics1 hr ago
3
Aasthara Yatra2 hrs ago
4
Vietnam Boat Accident2 hrs ago
5
India Russian Oil Import3 hrs ago