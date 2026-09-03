/ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଅଧିକାରୀ

Vigilance Case: ଆଜି ୨ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ପୂର୍ବତନ PD, DRDA, ଢେଙ୍କାନା ଏବଂ ଏଥିସହ ତତ୍କାଳୀନ ପରିବହନ ଠିକାଦାର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଳସାମନ୍ତ । ଏହି ୩ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପିସି ଆଇନ ୧୯୮୮ ର ଧାରା ୧୩(୨) r/w ୧୩(୧)(d) ଏବଂ IPC ର ଧାରା ୪୬୮/୪୭୧/୪୨୦/୧୨୦-B ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ୨୦୦୧-୦୨ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳର କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ - ୧) ଶ୍ରୀ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ପିଡି, ଡିଆରଡିଏ, ଏବଂ ୨) ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଳସାମନ୍ତ, ତତ୍କାଳୀନ ପରିବହନ ଠିକାଦାର - ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ଏଫସିଆଇ ଗୋଦାମରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିପି ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଶ୍ରମ-ସଘନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ପରିବହନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ଅଧିକ ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଏଜ୍ କର୍ପୋରେସନ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ପରିବହନ ଦର ପାଳନ କରିନଥିଲେ; ବରଂ, ସେମାନେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା 'ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଟେସନ୍' ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରମା ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଡେଙ୍କାନାଲ୍ କଲେକ୍ଟର (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଆଇଏଏସ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଡେଙ୍କାନାଲ୍ ଡିଆରଡିଏ ପିଡି (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।