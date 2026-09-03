Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଅଧିକାରୀ

ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଅଧିକାରୀ

Vigilance Case: ୨ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 03, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:05 PM IST
ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଅଧିକାରୀ
Image Credit: ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Raghav Chadha News: କାହିଁକି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ପଡିଲା , ଜାଣନ୍ତୁ?
2
3
4
5