ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ

Zee OdishaOdisha Stateଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ

୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ (SSA) ଯୋଜନାରେ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନକରିବା କାରଣରୁ ଉଭୟେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 03:14 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ରସୁଲପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ଭିଇସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପିସି ଆକ୍ଟ, ୧୯୮୮ / ୪୦୯ / ୪୬୮ / ୪୭୧ / ୧୨୦-ବି ଆଇପିସିର ୧୩(୨) ଆର/ଡବ୍ଲୁ ୧୩ (୧) (ସି)( ଡି) ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ (SSA) ଯୋଜନାରେ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନକରିବା କାରଣରୁ ଉଭୟେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରର ରସଲପୁର ସ୍ଥିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

