Odisha Vigilance: ୭୯.୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ LAMPCS MD ଗିରଫ୍

Odisha Vigilance: ୭୯.୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ LAMPCS MD ଗିରଫ୍

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:27 PM IST

Odisha Vigilance: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରର (LAMPCS) ଲିମିଟେଡର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫଣିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ (Fanindra Kumar Sahu) ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।

ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ₹୭୯.୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି କାରବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରେଜିଷ୍ଟର, ଡେ ବୁକରେ ରେକର୍ଡ କରିନାହାଁନ୍ତି।

କଥିତ ଆତ୍ମସାତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SDCC ବ୍ୟାଙ୍କ), ଜାମନକିଆରା ଶାଖାରେ ମିଥ୍ୟା ଋଣ ପରିଶୋଧ ଭାଉଚର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଭାଉଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ନକଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା 13(2) ସହିତ ପଠିତ 13(1)(a) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 468, 471, 477-A, ଏବଂ 409 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ନଂ 29/2025 ରୁଜୁ କରିଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

