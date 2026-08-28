Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ ସାହୁ ଗିରଫ

ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଠକି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 28, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:08 PM IST
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ ସାହୁ ଗିରଫ
Image Credit: ଜାଗା ଦେବାକୁ କହି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଜିତ ସାହୁ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bilaspur Airport: ଅବତରଣ ସମୟରେ ଫାଟିଲା ବିମାନ ଟାୟାର
2
3
4
5