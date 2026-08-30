Former Odisha Minister Dambaru Majhi: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ

ନବରଙ୍ଗପୁର: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତା ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ। ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତାସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ୧୯୬୭ରୁ ୧୯୯୦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୪ଥର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପରିବହନ, ଅର୍ଥ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ।
ଡାବୁଗାଁ ଆସନରୁ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା
ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ତତ୍କାଳୀନ ଡାବୁଗାଁ କୋଡିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
୨୦୦୯ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ
୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ।ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ୨୦୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।