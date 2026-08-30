Add Zee Business As A Preferred Source
App

Former Odisha Minister Dambaru Majhi: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ

ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତାସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ୧୯୬୭ରୁ ୧୯୯୦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୪ଥର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପରିବହନ, ଅର୍ଥ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 30, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:27 AM IST
Former Odisha Minister Dambaru Majhi: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Former Odisha Minister Dambaru Majhi: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ
2
3
4
5