Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sushant Singh: ରାଜନୀତିରେ ଶୋକର ଛାୟା, ୫୩ ବର୍ଷରେ ନିଭିଗଲା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଜୀବନଦୀପ

ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଭଟଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ତିନିଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୯, ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସେ ଶ୍ରମ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 27, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:58 AM IST
Sushant Singh: ରାଜନୀତିରେ ଶୋକର ଛାୟା, ୫୩ ବର୍ଷରେ ନିଭିଗଲା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଜୀବନଦୀପ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news22 min ago
2
sushant singh death35 min ago
3
Petrol Diesel price59 min ago
4
Himanta Biswa Sharma1 hr ago
5
jyotirmayee nayak1 hr ago