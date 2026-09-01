Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /୧୬.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାର ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବତନ PACS ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

୧୬.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାର ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବତନ PACS ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାରର ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ଓ ଅର୍ଥ ହେରଫେରକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ରେକର୍ଡରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି।

Reported ByAjay Kumar Nath
Published: Sep 01, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:19 PM IST
୧୬.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାର ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବତନ PACS ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗରିବ ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ
2
3
4
5