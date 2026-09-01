/୧୬.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାର ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବତନ PACS ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଦେବଗଡ଼: କୃଷି ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ କଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି (PACS)ର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀପତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୫୬୭ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କଲ୍ଲା PACSରେ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ରେଜିଷ୍ଟର, ଲେଜର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍ରେ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦାବି କରିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାରର ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ଓ ଅର୍ଥ ହେରଫେରକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ରେକର୍ଡରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଗିରଫ ପରେ ଶ୍ରୀପତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତର ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୧, ତାରିଖ ୦୧.୦୯.୨୦୨୬ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଏବଂ BNSର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।