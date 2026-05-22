ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟେରୀ

Vigilance Case: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡାକୁଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଚିବ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଏକ୍କା (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ)ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।
Trending Photos
Vigilance Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡାକୁଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଚିବ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଏକ୍କାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ୧୯୮୮/୪୦୯ ଆଇପିସିର ପିସି ଆଇନର ୧୩(୨) ଆର/ଡବ୍ଲୁ ୧୩(୧)(ସି) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡାକୁଦର ଜିପିକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଅଫିସ ନଗଦ ଏବଂ ଚାଉଳର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡାକୁଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଚିବ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଏକ୍କା (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ)ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।
Also Read- Mamata Yojna: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ 'ମମତା ଯୋଜନା', ମାଆ ଓ ଶିଶୁ...
Also Read- Weekly Lucky zodiac sign: ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ୫ଟି ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବଡ ଲାଭ