/Odisha Vigilance:ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ବଲପୁର ARIଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲପଙ୍ଗା ଆରଆଇ ସର୍କଲର ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଏଆରଆଇ) ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଏ-କ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାରେ ଏକ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ବଦଳରେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା
ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଗା ସାହୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) r/w ୧୩(୧)(ଡି)/୭ ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଜରିମାନା ସହିତ ଏକ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ,ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ପେନସନ୍ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବ।