Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Vigilance:ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ବଲପୁର ARIଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance:ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ବଲପୁର ARIଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲପଙ୍ଗା ଆରଆଇ ସର୍କଲର ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଏଆରଆଇ) ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 31, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:01 PM IST
Odisha Vigilance:ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ବଲପୁର ARIଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance:ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ବଲପୁର ARIଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
2
3
4
5