Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Textbook Error Case: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍, ଗିରଫ ହେଲେ SCERTର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ

Textbook Error Case: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍, ଗିରଫ ହେଲେ SCERTର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ

ଗତକାଲିଠାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜେରା କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 14, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:19 PM IST
Textbook Error Case: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍, ଗିରଫ ହେଲେ SCERTର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ଗଦ୍ଦାର’ କହି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନବୀନ, ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଲେ ସୌଭିକ...
Prabhat Biswal BJP1 hr ago
2
Argentina vs England1 hr ago
3
Samay Raina2 hrs ago
4
Satyabadi School News3 hrs ago
5
Dara Singh Release3 hrs ago