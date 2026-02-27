ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଫସିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ; ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍

Advertisement
Bribery Conviction: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପାପ ପିଛା ଛାଡ଼ିନି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:35 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପାପ ପିଛା ଛାଡ଼ିନି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ କନିଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ଅମର କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

ଘଟଣାଟି କ’ଣ ଥିଲା?
ଅମର କୁମାର ଦାସ ନର୍ଲା ୱାଟରସେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (UC) ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ୬,୮୬୫ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା।

କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ ଦଣ୍ଡାଦେଶ
ଦୀର୍ଘ ଶୁଣାଣି ପରେ, ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ:

  • ଦାସଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି।
  • ଏହା ସହିତ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲ୍‌ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ବନ୍ଦ ହେବ ପେନସନ୍
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ଆଉ ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅମର ଦାସଙ୍କ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲେ ବି ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ଆଇନ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ରାୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି।

