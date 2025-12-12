Vigilance Case: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ଅବସର ପରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମିନ୍ ଖାନ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଜବତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରଲରକୁ ଥାନାରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
Vigilance Case: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପୁଣିଥିରେ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମିନ୍ ଖାନ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମିନ୍ ଖାନ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଜବତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରଲରକୁ ଥାନାରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ପିସି ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) r/w ୧୩(୧)(ଡି)/୭ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମିନଙ୍କୁ ୪ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି।
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନନ୍ଦନକାନନ ପିଏସ୍ର ପୂର୍ବତନ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଅମିନ ଖାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।
