Bashar Assad:ସିରିୟାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବସର ଅଲ ଅସାଦଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ

Bashar Assad: ସିରିୟାର ଏକ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବସର ଅଲ-ଅସାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମାହେର ଅଲ-ଅସାଦଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିରିଆର କୋର୍ଟ ବଶର ଅଲ-ଆସାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିରିଆର ୧୪ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅସଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଆତିଫ ନଜିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାମଲାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ନଜିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ ଦାରାରେ ଦମନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୃହଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସିରିଆର ବିଚାରପତି ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ନଜିବ ଏକ କଏଦୀଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏକ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।
ବସର ଅଲ-ଅସାଦଙ୍କ ମାମୁଁ ଆତେଫ ନଜିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାମଲାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ କ୍ଷମତା ପତନ ପରେ ବଶାର ଏବଂ ମାହେର ରୁଷକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଟିନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତେଫ୍ ନଜିବ୍ ରୁଷକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆତେଫ୍ ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ।
ଏପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, "ଆତେଫ୍ଙ୍କୁ କଏଦୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏକ ପିଞ୍ଜରାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆତେଫ୍ ନଜିବ୍ ସିରିଆନ୍ ସେନାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଗେଡିୟର୍ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ୨୦୧୧ରେ, ସେ ଦାରା ପ୍ରଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ।"
ତାଙ୍କ ଉପରେ ୨୦୧୧ ରେ ଦାରା ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମଗ୍ର ସିରିଆରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଯାହା ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।