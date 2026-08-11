Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bashar Assad:ସିରିୟାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବସର ଅଲ ଅସାଦଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ

Bashar Assad: ସିରିୟାର ଏକ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବସର ଅଲ-ଅସାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମାହେର ଅଲ-ଅସାଦଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 11, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:10 PM IST
Bashar Assad:ସିରିୟାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବସର ଅଲ ଅସାଦଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ
Image Credit: ସିରିୟାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବସର ଅଲ ଅସାଦଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସାଉଦି ଜାହାଜରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ: ୨ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମେତ ୩ ମୃତ...
2
3
4
5