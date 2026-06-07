Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Adarsh School: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ୭ଟି ‘ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ର ଶିଳାନ୍ୟାସ

Adarsh School: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ୭ଟି ‘ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ର ଶିଳାନ୍ୟାସ

Adarsh School: ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ (ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତୀରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ), ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୁମୁଦିନୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

Written ByAjay Kumar NathEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 07, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:30 PM IST
Adarsh School: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ୭ଟି ‘ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ର ଶିଳାନ୍ୟାସ

About the Author

Ajay Kumar Nath

Ajay Kumar Nath

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Adarsh School: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ୭ଟି ‘ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ର ଶିଳ
adarsh school1 min ago
2
Odisha Weather report25 min ago
3
Cockroach Janta Party1 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Berhampur3 hrs ago