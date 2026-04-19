Odisha News: ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୀଡି ଚିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍

Odisha News: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଥ୍ରୀଡି ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ଇନଫୋଫ୍ୟାଲିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚାରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହି ହେଟେରୋଜେନସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ (ଥ୍ରୀଡିଜିଏସ୍) ସେମିକଣ୍ଟକର ଇନୋଭେସନ୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୯୪୪ କୋଟି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଶିଳାନ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ସବକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ,ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବର୍ଷକୁ ୭୦ ହଜାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ୧୩,୩୦୦ ଥ୍ରୀଡିଏଚଆଇ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଅତ୍ୟାଧିକ ଇଲେକ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଲକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି।