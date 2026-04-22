Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3188198
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:48 PM IST

Trending Photos

Odisha News:ଜଣେ ନୁହେଁ, ୪ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ଅଭିଯୋଗ, ଛାନଭିନ୍ ଜାରି

Odisha News: ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।  ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଗାଡି଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଓ ଏସଡିପିଓ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ୨ ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ଚାରି ଜଣ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଦଳ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମହିମାନଗର ସାହିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜନଗଣନା ଦଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,କାମାକ୍ଷାନଗରର ଆଲାତୁମା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତା ବେହେରା, ଯିଏ ଗଣନା ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ,ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ,ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।ଆହତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ଘଟଣା ପରେ, ପୋଲିସ, ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ତହସିଲଦାର, SDPO କାମାକ୍ଷାନଗର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମହିମାନଗର ସାହିରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।  ଏବଂ ଘଟଣାର କ୍ରମ ଜାଣିବା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

