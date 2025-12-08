Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3034006
Zee OdishaOdisha State

ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ୪ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ

ଏନଏଲସି ଇଣ୍ଡିଆ ରେନ୍ୟୁବଲ ଲିମିଟେଡ୍‌, ‌ଓରେଡା ଓ ଜେଡକୋଲ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ଭିତ୍ତିରେ ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏସଇସିଆଇ, ଓଏଚପିସି, ଜେଡକୋଲ ଓ ଓରେଡା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବଚ୍ଛ ଉର୍ଜାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମଓୟୁ ହୋଇଛି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:21 PM IST

Trending Photos

ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ୪ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ

ବିଶ୍ବ ଉର୍ଜା ନେତୃତ୍ବ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା ଓ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୃଜନ, ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ, ଅଙ୍ଗାର ନିର୍ଗମନ ଶୂନକୁ ହ୍ରାସ ଓ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବିଶ୍ବ ଉର୍ଜା ନେତୃତ୍ବ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ୪ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ତଥା ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରର ନାନ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରିଡ୍‌କୋ ଓ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ‌ହୋଇଛି।

 ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜାର ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ସେହିପରି ଗ୍ରିଡକୋ, ରିନ୍ୟୁ, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ଆଭାଡା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏମଓୟୁ ହୋଇଛି। ଭାରତର ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଏନଏଲସି ଇଣ୍ଡିଆ ରେନ୍ୟୁବଲ ଲିମିଟେଡ୍‌, ‌ଓରେଡା ଓ ଜେଡକୋଲ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ଭିତ୍ତିରେ ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏସଇସିଆଇ, ଓଏଚପିସି, ଜେଡକୋଲ ଓ ଓରେଡା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବଚ୍ଛ ଉର୍ଜାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମଓୟୁ ହୋଇଛି। 

ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା ଓ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା ଓ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ‌ ହେବ। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଯାପନୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ଶକ୍ତି ଓ ଆଇଟି ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବ, ଟୋନି ବ୍ଲେୟାର ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫର ଗ୍ଲୋବାଲ ଚେଞ୍ଜର ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଗ୍ରିଡ ସୁରକ୍ଷା, କାର୍ବୋନ ମାର୍କେଟ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଦିନ ଧରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, କମ୍ପାନିର ମୁଖ୍ୟ, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଗବେଷକମାନେ ପ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥ‌ିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦଦେଓ କହିଛନ୍ତି , ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆମ ପାଇଁ ବେଶ୍‌ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ସହଭାଗିତାରେ ନିବେଶ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମ।ଣ କରାଗଲେ ଏହା ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହଛନ୍ତି। ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ, ସନ୍ତୁଳନ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲିୟମ ମୋରିସନ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। 

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଢାଞ୍ଚା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଟାଟା ପାୱାରର ସିଇଓ ଡ.ପ୍ରବୀର ସିହ୍ନା, ଅରୋରା ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ଘୋଷ, ଆଇ ଫରେଷ୍ଟର ସିଇଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂଷଣ, ଆଭାଡା ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚୌବେ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍କର୍ସର‌ ଘୋଷଣାନାମା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହମତି ଜଣାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ୪ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ
manoj tiwar
ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଖସୁଛି ଟଙ୍କା, ଏପରି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଫସିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ...
Odia News
ମାଲକାନଗିରିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ବନ୍ଦ, ପହଞ୍ଚିଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି
Odia News
ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ସମେତ ଖଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସର ନୋଟିସ୍, ଏହି ମାମଲାରେ...
Numerology Horoscope 2026
Numerology Horoscope 2026: ଯେ କୌଣସି ମାସରେ ୧, ୧୦, ୧୯ କିମ୍ବା ୨୮ରେ ଜନ୍ମ କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେମ